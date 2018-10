Anwälte kämpfen weiter Kein neuer Prozess für Bill Cosby

Der ehemalige TV-Star Bill Cosby (81) verbüßt eine drei- bis zehnjährige Haftstrafe wegen schwerer sexueller Nötigung in einer Strafanstalt im Bundesstaat Pennsylvania. Der Richter, der den Prozess führte, hat nun laut "Page Six" der "New York Post" einen Antrag Cosbys auf eine weitere Verhandlung oder ein neues Urteil abgelehnt. Das Urteil für den Comedian war Ende September gefallen.