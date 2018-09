Stehendes Auto lädt sich auf

Der Wagen selbst fährt rein elektrisch. Besonders daran ist, dass er sich seinen Strom zum Fahren durch Solarzellen selbst generiert, die in die Karosserie eingebaut sind. So lassen sich am Tag bis zu 30 Kilometer durch den selbst erzeugten Strom zurücklegen, im Jahresmittel also etwa 15 Kilometer täglich. "Ziel davon ist, die alltäglichen Strecken zur Arbeit oder zum Einkaufen durch die eigene Energiegewinnung zu ermöglichen und den Kaufpreis für das Fahrzeug gering zu halten", sagt Rauscher.

Die Solarzellen sind mit sogenanntem Polycarbonat beschichtet, damit durch typische Parkrempler oder auch Hagel kein Schaden an ihnen entsteht. "Wenn das Auto nicht bewegt wird, kann die Energie aber in der Batterie gespeichert werden, so dass sich das Fahrzeug währenddessen lädt", erklärt Rauscher. Die Batterie speichere genug Energie, um rund 250 Kilometer zurückzulegen.

Außerdem soll es die Möglichkeit geben, andere Personen ihr Fahrzeug am "Sion" laden zu lassen, wenn der Besitzer dies freigibt. Ein Alleinstellungsmerkmal des "Sion". Dies wird als Powersharing bezeichnet. Carsharing und Ridesharing, also das Auto für Strecken zu vermieten oder Leute auf eigenen Fahrten mitzunehmen, sind aufgrund des Umweltschutzes Bestandteil des Konzepts. "Dadurch soll auch der Platz in den Städten besser genutzt werden können", sagt die Sprecherin von "Sono Motors".

Ein Testfahrzeug rollt aktuell durch Deutschland und Europa. Ab Mitte Oktober ist es wieder in München. Dann kann man sich den "Sion" in der Stadt anschauen oder an einer Probefahrt teilnehmen. Der Kaufpreis liegt bei 16.000 Euro exklusive der Batterie. Diese kostet aktuell um die 4.000 Euro, was, bis die Auslieferung startet, noch leicht variieren kann. Aktuell sind bereits über 7.100 Exemplare des "Sion" reserviert.