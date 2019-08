Antrag mit Smaragdring Ex-Ski-Star Lindsey Vonn hat sich verlobt

Über einen Hochzeitstermin konnten die beiden allerdings noch nichts berichten. "Wir sind gerade so beschäftigt. Wir versuchen nach New Jersey zu ziehen. Ich möchte einfach den Moment und die Verlobung genießen", sagt Vonn. Sie hätten keine Eile in der Angelegenheit und es hänge auch etwas von seinem Spielplan ab. Auch wenn noch keine festen Hochzeitspläne geschmiedet werden, sei für Lindsey Vonn aber eine Sache klar: "Ich möchte auf der After-Party etwas Grünes tragen, wie meinen Ring. Abgesehen davon habe ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Ich bin größtenteils einfach nur gespannt auf die Zukunft."