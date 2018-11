Sie sei sich in ihrem Leben noch nie bei etwas sicherer gewesen, erklärte die 25-Jährige weiter. "Du bist mein größtes Abenteuer. Mein Märchen wird wahr. Mein Seelenverwandter. Mein bester Freund. Die Liebe meines Lebens", schrieb sie über ihren zukünftigen Ehemann. Den beachtlichen Klunker, den Skriver nun an ihrem Finger trägt, zeigte ihr Verlobter auf seinem Instagram-Account in Großaufnahme. "Für immer", kommentierte er das Bild schlicht.