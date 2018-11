Antrag auf Ibiza "DSDS"-Siegerin Aneta Sablik hat sich verlobt

"Ja, klar Chris. Ich will!"

Demnach habe ihr Freund bereits am 9. September auf Ibiza um die Hand von Sablik angehalten - und das während einer Hochzeitsfeier! "Plötzlich ging er auf die Knie. Ich konnte es nicht glauben und war total gerührt. Es kam total überraschend, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer: Ja, klar Chris. Ich will", erzählt die Sängerin der "Bild".