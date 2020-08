Wohnraum für Studenten bleibt knapp - trotz Corona

Das Münchner Studentenwerk merkt die Corona-Auswirkungen auch auf dem Wohnungsmarkt. Das Studentenwerk bietet in seinen Wohnanlagen in München, Freising und Rosenheim knapp 11.000 Zimmer und Apartments an. Da vor allem internationale Studierende ihr Studium wegen der Pandemie nicht antreten, sind derzeit etwas mehr Plätze frei.