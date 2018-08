Am Sonntagnachmittag trafen sich Chefcoach Dejan Radonjic, der seinen Vertrag nach dem Titelgewinn bis 2019 verlängert hat, und sein Team dann am Audi Dome, um von dort ins Trainingslager nach Riva del Garda zu reisen. Der Mannschaftsbus war voll besetzt, die Nationalspieler und die vier Neuzugänge Maodo Lo, Robin Amaize, Leon Radosevic sowie Petteri Koponen mit an Bord. Das gilt auch für Milan Macvan, der nach seinem Kreuzbandriss nun wieder voll einsteigen will.