Nun erreicht der Streit eine weitere Stufe. Nach AZ-Informationen hat die CSU schriftlich mitgeteilt, anders als die Grünen auch in Zukunft kein Mitglied mehr in den Beirat zu entsenden. "Wir sind der Meinung, dass derzeit kein demokratischer Grundkonsens besteht und antisemitische Tendenzen vorhanden sind", schreibt CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl in einem Brief an das Haus. "Das ist aus unserer Sicht keine Basis für eine vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit."