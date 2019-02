Anthrazitfarbenes Kostüm Ungewöhnlich! Herzogin Kate verzichtet auf Farbe

Herzogin Kate (37) erschien bei der "Mental Health in Education"-Konferenz in London in einem für sie eher ungewöhnlichen Outfit. Während sie bei Auftritten tagsüber normalerweise in einem farbigen Look auftritt, wählte sie diesmal ein dunkelgraues Tweet-Kostüm, bestehend aus Blazer und Rock. Elegant und figurbetont war das Outfit allemal.