20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Johannes King, Kochshow

Während es für Mälzer auf die Faförer Inseln und nach Frankreich geht, wartet auf Johannes King ein unbekanntes Gericht in Skutarisee (Montenegro) und in den USA in der schwarzen "Kitchen Impossible"-Box. Welcher Koch schneidet mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten ab?