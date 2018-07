Mühlendorf in Hellabrunn: Eröffnung am 27. Juli

Kein Wunder: Mit 18.932 Tieren bei 733 verschiedenen Arten zählt Hellabrunn zu den artenreichsten Tierparks in ganz Europa – auch im vergangenen Jahr wurden hier neue Tierarten heimisch. Mit der Eröffnung der Polarwelt, welche nun über einen Holzsteg für Besucher begehbar ist, wurden Schnee-Eulen und Schneehasen in Hellabrunn angesiedelt. Seit Mai 2017 leben außerdem zwei Manul-Katzen in der ehemaligen Leoparden-Anlage, auch Visayas-Pustelschweine sowie vier Goldschakale sind neuerdings in Hellabrunn zuhause.