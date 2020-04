Ansprache in Corona-Krise Queen Elizabeth II.: Zeit für "Selbstdisziplin und Entschlossenheit"

Queen Elizabeth II. (93) wird sich am Sonntagabend, um 20:00 Uhr britischer Zeit, an ihr Volk wenden. Seit sie 1952 den britischen Thron bestiegen hat, hat sie sich nur selten in außerordentlichen Ansprachen an die Bürger gewandt. Die Königin wird über die Corona-Krise sprechen und auch versuchen, dem Land Mut zu machen. Die Britische "BBC" veröffentlichte bereits Vorab Auszüge aus der Rede der Queen.