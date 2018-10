Arjen Robben soll gewütet haben

Laut "Bild" soll der 34-Jährige, seit 2009 an der Säbener Straße, im Training zuletzt mehrfach regelrecht gewütet haben, um seinen Frust in der aktuellen Schieflage der Bayern zu entladen. Energisch stellt sich der Niederländer in der aktuellen Situation auch gegen die These, die Bayern hätten eine Krise. Seiner Meinung nach werde es schon bald wieder vorangehen beim Rekordmeister und auch die Ergebnisse wieder kommen, wie es im Fußballjargon heißt. (Lesen Sie auch: Thomas Müller überrascht mit Argumentation zu Bank-Platz)