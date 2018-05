Eppan - Der Einsatz von Torjäger Mario Gomez im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (18 Uhr/ZDF) in Klagenfurt gegen Österreich ist fraglich. Gomez klagt über muskuläre Probleme und absolvierte während des Tests gegen die U20-Auswahl des DFB am Mittwoch in Eppan (2:0) nur eine Laufeinheit.