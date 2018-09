Anna Todd im Interview "After Passion": Im Film gibt es weniger Sexszenen

2019 kommt der Film zu "After Passion", dem ersten Teil der erfolgreichen Buchreihe von US-Autorin Anna Todd (29), in die Kinos. Bücher und Film handeln von Tessa, die an ihrem ersten Tag an der Uni auf Hardin Scott trifft. Zwischen der unbescholtenen jungen Frau und dem Bad Boy entwickelt sich eine stürmische On-Off-Beziehung. In der Verfilmung gebe es allerdings "weniger Sexszenen als in den Büchern", verrät Anna Todd im Interview mit spot on news. Das liege daran, dass auf der Leinwand nur anderthalb Stunden Zeit sei, um die Geschichte zu erzählen. Und die Liebesgeschichte sei "wichtiger als die Sexszenen", so die Autorin, die aber auch verspricht: "Der Film ist immer noch sexy und hat wirklich tolle Sexszenen."