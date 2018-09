In einem launigen Porträt auf der Bayern-Homepage findet Sanches lobende Worte für Niko Kovac ("Er ist ein Trainer, der die Spieler pusht, und damit bin ich sehr zufrieden. Denn ich fühle, dass ich die Erwartungen erfüllen kann") und erklärt, dass er weiter an seine Chance glaubt: "Mein Ziel ist es, hier zu spielen und so lange wie möglich bei Bayern zu bleiben."