München - Drei Opfer – ein Täter: Ein und derselbe Mann hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft drei Frauen (16 bis 57 Jahre alt) überfallen und sexuell genötigt. Die Taten trugen sich zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 in Baldham, Vaterstetten und München zu. Im ersten Fall wurde eine 16-Jährige zum Opfer des alkoholkranken Mannes. Am 4. Oktober 2016 war die junge Frau in Baldham auf einem Weg an der Bahnstrecke unterwegs, als sie plötzlich von hinten mit dem Unterarm in den Würgegriff genommen wurde.