Animierte Serie über Harley Quinn Neuer Job: Kaley Cuoco wechselt zu den Superschurken

DC hat eine neue Harley Quinn gefunden. "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (32) wird der Titelheldin in einer animierten Serie ihre Stimme leihen. Das Format werde auf dem Streamingdienst DC Universe laufen und Cuoco sei auch als Produzentin mit an Bord, berichtet "Entertainment Weekly". Verkündet wurde die Nachricht demnach auf der New York Comic Con.