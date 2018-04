Angst vor einem Rückfall Colin Farrell weist sich selbst in Entzugsklinik ein

Respekt vor dieser Entscheidung: Hollywood-Star Colin Farrell (41, "Dead Man Down") hat sich dem US-Magazin "Us Weekly" zufolge freiwillig in eine Entzugsklinik begeben. Zwar sei der Schauspieler nicht rückfällig geworden, er brauche aber "einen kleinen Neustart und eine neue Ausrichtung", um nicht wieder zu Drogen und Alkohol greifen zu müssen. Dem Bericht zufolge befindet sich Farrell seit rund einer Woche in der Klinik "The Meadows" im US-Bundesstaat Arizona.