Angst, Bares für Rares, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Hot Shots 2: Der 2. Versuch, Actionkomödie

Superkämpfer Topper Harley (Charlie Sheen) hat sich in ein thailändisches Kloster zurückgezogen. Die attraktive CIA-Agentin Michelle (Brenda Bakke) schafft es, Topper in die Zivilisation zurückzulocken - er wird nämlich für einen brisanten Einsatz gebraucht: Es müssen amerikanische Soldaten befreit werden, die seit dem Golfkrieg im Nahen Osten gefangen gehalten werden. Auf dem Weg in die Höhle des Löwen begegnet Topper seiner großen Liebe Ramada (Valeria Golino) wieder.