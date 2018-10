Fall 2: Junge Frau kratzt, spuckt und beleidigt

Gegen 22.00 Uhr erkundigte sich eine 19-jährige Münchnerin in der Wiesn-Wache nach einem Bekannten, der in Gewahnsam genommen worden war. Mit der Auskunft war die junge Frau aber offensichtlich derart unzufrieden, dass sie in Richtung der Polizeibeamten spuckte. Die Beamten nahmen sie daraufhin ebenfalls in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Zelle wehrte sie sich laut Polizei aber nach Kräften: Sie kratze und schlug auf drei Polizistinnen ein. Die drei waren danach zwar verletzt aber weiter dienstfähig. Die 19-Jährige setze noch einen drauf und beleidigte reihum alle anwesenden Polizisten.