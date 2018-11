Taufkirchen - Am Mittwoch gerieten zwei Männer gegen 19.30 Uhr in der S3 nach Holzkirchen in Streit. Der Grund: Einer der beiden, ein 20-Jähriger hatte seine Schuhe auf einen Sitz gelegt. Ein 45-Jähriger sprach den jungen Mann darauf an und bat ihn seine Füße vom Sitz zu nehmen. Für die Ermahnung kassierte der Ältere alelrdings nur eine Beleidigung.