Auch Verteidiger Jérôme Boateng bezog Stellung – und lobte Coach Heynckes für sein konsequentes Vorgehen in Köln. "Das ist das Recht des Trainers, er ist der Boss", so Boateng: "Als Spieler bist du emotional, willst vielleicht noch ein Tor schießen oder zwei – aber es ist ganz klar, dass der Trainer in der Verantwortung ist."