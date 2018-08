Angesagter denn je Sportliches Comeback: Die Radlerhose ist auf dem Vormarsch

Radlerhosen galten seit jeher als Fashion-No-Go und wären es möglicherweise für immer geblieben - hätten einige Designer sie nicht wieder zurückgebracht und zu DEM Trend-Teil der aktuellen Sommersaison erklärt. Aber auch abseits der Catwalks sieht man das Sommer-Pendant zur Leggins in den Straßen. Denn längst sind die Zeiten vorbei, in denen Radlerhosen quietschbunt sein mussten und nur in der Sportabteilung zu finden waren.