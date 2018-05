Angela Levin im Interview Royal-Expertin verrät: Das macht Meghan anders als Kate

Ab nach Afrika?

Nach der Geburt von Prinz Louis am 23. April, dem dritten Kind von Herzogin Kate und Prinz William, steht Prinz Harry nun an sechster Stelle in der Thronfolge. Das bedeute, so Levin, "dass er und Meghan mehr Freiheit haben werden, auszusuchen, was sie tun". Nach der Hochzeit am 19. Mai werde sich Meghan nach Vermutung der Expertin bei Themen einbringen, die ihr wichtig sind, "wie Frauenrechte, und sie und Harry wollen in Afrika arbeiten".

Meghan Markles Halbbruder hat Prinz Harry vor wenigen Wochen in einem offenen Brief gewarnt, er mache einen Fehler und er solle die Hochzeit absagen. "Ich finde es außergewöhnlich, sich auszumalen, dass ein solch unangenehmer Brief, der die Frau kritisiert, die Harry liebt, seine Königliche Hoheit in irgendeiner Weise beeinflussen würde - außer zu verstehen, warum Meghan ihn nicht zur Hochzeit einladen wollte. Es liegt an Harry, wie bei jedem anderen auch, selbst zu entscheiden, wen er lieben und heiraten will", so Levin.