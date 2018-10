Augsburg/München - Uli Hoeneß zeigt Milde: Der Präsident des FC Bayern hat in einem Prozess gegen einen ehemaligen Mithäftling den Angeklagten in Schutz genommen. Nicht der Mann, der von ihm während seiner Haftzeit heimlich Fotos gemacht haben soll, gehöre auf die Anklagebank, sagte Hoeneß nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" vom Dienstag als Zeuge in dem Strafprozess vor dem Augsburger Landgericht. "Die, die dahinter stehen, sollten bestraft werden", forderte Hoeneß.