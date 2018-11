Pflege-Strukturen zu Hause sind mangelhaft

Fakt ist: Nahezu jeder ältere Mensch will möglichst lange zu Hause bleiben. Aber: Die Strukturen dafür sind mangelhaft, fehlen oft ganz. Besonders Menschen mit Demenz sind laut dem Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) gefährdet, Opfer von Gewalt in der Pflege zu werden. Anschreien, demütigen, bevormunden, zu lange auf dem WC sitzen lassen, nicht ernst nehmen – die Gewalt gegen Pflegebedürftige, ob in einer Einrichtung oder zu Hause, ist vielfältig, schwer zu fassen und fängt lange vor strafrechtlich relevanten Übergriffen an. Das ZQP hat erst in diesem Jahr Zahlen erhoben, wie verbreitet Gewalt in der Pflege daheim ist (siehe unten).