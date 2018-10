Angebot für Hauptrolle Wird Sabia Boulahrouz Schauspielerin in der Türkei?

Bislang ist Sabia Boulahrouz (40) noch nicht als Schauspielerin in Erscheinung getreten. Das könnte sich allerdings bald ändern - und zwar in der Türkei! Wie sie selbst der "Bild"-Zeitung erzählte, liege ihr ein konkretes Angebot von dort vor: "Es handelt sich um eine Hauptrolle in einer TV-Serie, die dort gedreht wird." Sie fühle sich deswegen sehr geehrt und es sei eine große Herausforderung.