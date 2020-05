Angeblicher Familienbeschluss Prinz Andrew: Rückkehr zu seinen royalen Pflichten ausgeschlossen?

Zudem kommt in der Doku ein ehemaliger Angestellter von Epstein auf dessen Privatinsel Little Saint James in der Karibik zu Wort. Er erzählt, er habe Andrew gemeinsam mit Virginia Roberts Guiffre auf der Insel am Pool des Anwesens gesehen. Die beiden hätten eng umschlungen eine Art Petting als Vorspiel vollführt. Dabei soll Virginia Roberts Guiffre lediglich ein Bikinihöschen getragen haben, das Oberteil fehlte.