Angebliche Affäre mit Pornostar Donald Trump macht sich nun auch via Twitter Luft: "Hexenjagd!!!"

Das FBI durchsuchte die Büro- und Privaträume von Michael Cohen (51), dem persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump (71), im Rockefeller Center und einem Hotel an der Park Avenue. Darüber ist der Präsident so erbost, dass er via Twitter erst das Ende des ähnlich dem Arztgeheimnis geschützten Anwaltsgeheimnisses heraufbeschwor: "Anwaltsgeheimnis ist tot!", so Trump. Eine Minute später schickte er in wütenden Großbuchstaben noch "EINE TOTALE HEXENJAGD!!!" hinterher.