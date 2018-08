Angeblich Therapie angefangen Medienbericht: Jan Ullrich aus Psychiatrie entlassen

Wie zuvor die Polizei der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, wurde Jan Ullrich am Freitag in eine Psychiatrie zwangseingewiesen. Im Rahmen seiner Freilassung aus dem Polizeipräsidium in Frankfurt sei es zu einem nicht näher beschriebenen Zwischenfall gekommen. Daraufhin hätten die Beamten ihn aufgrund seines "seelischen und körperlichen Zustands" mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.