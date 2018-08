Krause erkundigt sich daher per Anfrage nach den Gründen für das Verbot und wie sich so etwas mit der Linie der Stadt verträgt, Elektromobilität zu fördern. Die sei laut Umweltreferentin Jacobs der "Schlüssel für die Verkehrswende" und damit für die Luftreinhaltung, so Krause. "Man fragt sich schon, ob diese Strategie in der Gewofag-Zentrale verstanden worden ist.“