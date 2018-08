Anfang September startet "Fort Boyard" Sarah Lombardi hat Angst vor Wasser

Action, Abenteuer und Adrenalin vor einzigartiger Kulisse: Die Kult-Gameshow "Fort Boyard" ist ab dem 4. September um 20:15 Uhr immer mittwochs zurück in Sat.1. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Sarah Lombardi (25, "Zurück zu mir"), die nun mit der Nachrichtenagentur spot on news über ihre Teilnahme sprach. "Ich bin auf jeden Fall sehr ehrgeizig und ein Team-Player", verriet Lombardi. Diese Stärken werden auch benötigt. Das Spielprinzip: In Fünferteams treten insgesamt 20 Promis an und gehen dabei bis ans Limit - und darüber hinaus.