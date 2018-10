Anfang 2019 geht es weiter Dritte Runde für "6 Mütter": Diese Promis sind dabei

Die Personality-Doku von Vox, "6 Mütter", geht Anfang 2019 in die dritte Runde. Entertainerin und Vierfach-Mutter Ute Lemper (55) ist erneut Gastgeberin und empfängt in den neuen Folgen Schauspielerin Sila Sahin (32), Designerin Sarah Kern (50), Unternehmerin Jessica Stockmann (51), Schauspielerin Anouschka Renzi (54) sowie Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt (39), wie der Sender mitteilte. In der Show geben die Frauen Einblicke, wie sie "Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz unter einen Hut bekommen".