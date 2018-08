Wann stellt welcher Anbieter um?

In Städten wie Nürnberg, Augsburg oder zum Beispiel Ingolstadt ist die Umstellung zum größten Teil schon erfolgt. Jetzt also zieht München nach: Wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien auf ihrer Internetseite mitteilt, hat Vodafone den 4., 5. Und 11. September als Datum genannt, M-net stellt demnach am 4. September von analog auf digital um, die Firma G. Ziegelmeier am 18., 19. und 25. September, gefolgt von PŸUR vom 15. bis 18. Oktober. Telekom-Nutzer haben so ein Prozedere bereits hinter sich – und insgesamt schon mehr als 90 Prozent der Münchner Kabelnutzer empfangen einem Bericht von sueddeutsche.de zufolge ihr Programm ohnehin schon digital und in entsprechender HD-Qualität.