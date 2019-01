An Tag 12 musste sie gehen Leila Lowfire: Warum hat sie sich im Dschungelcamp so zurückgehalten?

Was ist aktuell der größte Luxus für Sie?

Lowfire: Fließendes Wasser und duschen zu können. Das habe ich wirklich zu schätzen gelernt in den vergangenen eineinhalb Wochen. Ansonsten war im Dschungelcamp ja generell alles nicht so komfortabel. Es gab keine schönen Betten und man konnte aus Sicherheitsgründen wegen der Tiere - Blutegel, Spinnen, Schlangen - auch nicht barfuß laufen. Insofern sind es jetzt eher die kleinen Dinge wie barfuß am Strand entlanglaufen, die man dann plötzlich zu schätzen weiß.