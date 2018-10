An einem Tag gleich vier Shows Kaia Gerber: Ganze 25 Mal lief sie in New York, Mailand und Paris

Von der Tochter von Cindy Crawford (52) zum gefragtesten Model der Internationalen Modewochen. Wie das britische Portal "Daily Mail" berichtet, hat Kaia Gerber (17) im Laufe der Fashion Weeks von New York, Mailand und Paris einen kleinen Rekord aufgestellt. Die 17-Jährige lief demnach innerhalb von 27 Tagen für die Designer über 25 Laufstege. Allein am 20. September absolvierte sie in Mailand vier verschiedene Shows. Sie war von Max Mara, Fendi, Prada und Moschino engagiert worden.