An der Tumblingerstraße Münchens letzte Graffiti-Wand: Bunter Schlachthof

Seit den 80er-Jahren hat München eine Graffiti-Szene

Die 1980er-Jahre, als gutbürgerliche Kids in München mit ihren illegalen Kunstwerken für Furore sorgten, sind lang vorbei. Legendär ist der Geltendorf Train, ein geflügeltes Wort in der Szene und der erste von vorne bis hinten besprühte Zug der Welt, den sieben Burschen gestaltet hatten. Ebenfalls 1985 bekam München auf dem aufgelassenen Kasernengelände an der Dachauer Straße seine erste legale Fläche für Sprayer. Die ehemaligen Militärbauten wurden bald zur größten Hall of Fame Europas.