An der Seite von Sohn Douglas Brigitte Nielsen: Eleganter Diva-Auftritt in Los Angeles

Im Juni ist Brigitte Nielsen (55, "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts") mit über 50 Jahren zum fünften Mal Mutter geworden. Knapp vier Monate später sieht man der Schauspielerin von der späten Schwangerschaft nichts mehr an. Am Samstagabend besuchte sie gemeinsam mit ihrem Sohn Douglas Meyer (25) den "Carousel of Hope"-Ball in Los Angeles und wirkte dabei wie eine elegante Diva.