An der Seite von Pedro Pascal "The Mandalorian": Nick Nolte heuert bei der "Star Wars"-Serie an

Für Hollywood-Mime Nick Nolte (77, "Warrior") geht es bald in eine weit, weit entfernte Serien-Galaxis. Denn der US-amerikanische Schauspieler stößt zum Cast der mit Spannung erwarteten "Star Wars"-Serie "The Mandalorian", die exklusiv auf Disneys Streamingdienst Disney Plus laufen wird. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".