An der Seite von Maria Furtwängler Florence Kasumba: Das ist der neue und internationale "Tatort"-Star

Gemeinsam mit Kommissarin Charlotte Lindholm wird sie künftig als Anaïs Schmitz auf Verbrecherjagd gehen. International konnte Kasumba schon gewaltige Erfolge verbuchen: Die 41-Jährige war in den Blockbuster-Filmen "Black Panther", "Wonder Woman" sowie "Avengers: Infinity War" an der Seite von Stars wie Robert Downey Jr. (53) und Benedict Cumberbatch (41) zu sehen. Komplett neu ist ihr das "Tatort"-Set übrigens nicht, denn bereits mehrfach war sie in unterschiedlichen Rollen in der Krimireihe zu sehen.