An der Seite von Jens Hilbert Stilsicher meistert Lilly Becker ihren Auftritt beim CHIO in Aachen

Tapfer lächelte Lilly Becker (42) auf der "Media Night" zum Auftakt des CHIO Pferdesport-Turnier in Aachen in die Kameras. Dort erschien die Noch-Ehefrau von Boris Becker (50) am Dienstag gemeinsam mit ihrem guten Freund und "Promi Big Brother"-Gewinner Jens Hilbert (40, "Den Mutigen gehört die Welt"). Arm in Arm schritten die beiden Fashion-Fans über den roten Teppich - eine modischer als der andere.