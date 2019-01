München - Am Dienstag wird erneut ein Obdachlosenlager in München geräumt. Wie Hedwig Thomalla, Sprecherin des Sozialreferats, auf AZ-Nachfrage bestätigt, geht es diesmal um das Lager in der Unterführung an der Kapuzinerstraße. Erst Ende des Jahres waren unter großem Polizeiaufgebot die Lager von Obdachlosen unter der Reichenbach- und der Wittelsbacherbrücke geräumt worden.