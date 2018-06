Am 8. Juni 1938, vor genau 80 Jahren, ließ Hitler persönlich bei einem Besuch in München befehlen, dass die Synagoge abgerissen werde. Schon am 9. Juni kam die Firma Leonard Moll, um mit den Abrissarbeiten zu beginnen. Der Abbruch dauerte nur wenige Tage. Bald jubelte der "Stürmer": "Ein Schandfleck ist verschwunden."