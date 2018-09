Beamte kontrollierten den Jugendlichen und seine Freunde auf dem Rückweg hinter der bayerisch-tschechischen Grenze in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei fanden sie in dem Fahrzeug 370 verbotene Silvesterböller, vier Elektroschocker, elf Schlagringe und fünf Butterfly-Messer. Die Ermittler beschlagnahmten am Dienstag alle Einkäufe des 16-Jährigen und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.