An den Gerüchten ist nichts dran Kourtney Kardashian bandelt nicht wieder mit Scott Disick an

Die Gerüchteküche brodelte bereits, nachdem sich Kourtney Kardashian (39, "Keeping Up With the Kardashians") am Donnerstagabend bei der Geburtstagsfeier ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21) mit dem Vater ihrer Kinder, dem Unternehmer Scott Disick (35), sichtlich amüsierte. Gibt es bei den beiden möglicherweise ein Liebes-Comeback? Nein, berichtet nun das US-Portal "TMZ". Kardashian habe kein Interesse mehr an Disick, von dem sie aus der knapp zehnjährigen Beziehung drei Kinder hat. Ein Insider berichtet, dass es keinen Weg zurück in eine neue Liebe gäbe.