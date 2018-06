An das Modell Amanda Cazalet Madonna: Handgeschriebener Liebesbrief wird versteigert

In dem Brief, den das Promi-Portal "TMZ" veröffentlicht hat, schwärmt Madonna von dem Modell und scherzt zunächst, dass es schwieriger wäre, mit ihr in Kontakt zu treten, als den Papst zu verführen. Die Sängerin und das Modell hatten sich bei Madonnas Videodreh zu "Justify My Love" kennengelernt. Darin küssen sich die beiden auch. Ein Kuss, der offenbar Eindruck bei der Queen-of-Pop hinterlassen hat. Denn in dem Brief schreibt sie, wie sie davon träumt, das Modell erneut zu küssen.