Nymphenburg - Mit einer frechen Aktion haben Öko-Aktivsten in der Nacht zum Donnerstag Autofahrer vorwiegend teurer Autos in Nymphenburg und Neuhausen verunsichert. In einigen Fällen haben sie die Autofahrer offenbar auch dazu gebracht, ihre Limousinen und Geländewagen lieber stehen zu lassen. Ein weiterer Adressat der Aktion mit Pseudo-Warnaufklebern waren aber offensichtlich die Staatsschüter bei der Polizei, die offensichtlich geärgert werden sollten. Doch dabei sind ein paar Fehler unterlaufen.