Was soll das Ganze? Die Autofrei-Aktivisten erklären sich: Man wolle so gegen die Verkehrspolitik der Stadt München protestieren, heißt es in einer Mitteilung. Weil es unwahrscheinlich sei, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet, habe man beschlossen, "Autofahrern das Leben schwer zu machen" und ihnen Gründe gegen die Auto-Nutzung zu liefern.