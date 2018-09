Amy und Sheldon auf Reisen "The Big Bang Theory": Trailer zur letzten Staffel veröffentlicht

Sie ist eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten, dennoch wird "The Big Bang Theory" nach Staffel zwölf eingestellt. Das gaben die Macher der Serie in einem offiziellen Statement Ende August bekannt und versprachen den Fans darin ein "episches, kreatives Ende". Dass das nicht gelogen war, wird spätestens mit dem am Dienstagabend veröffentlichten Trailer auf Twitter deutlich.